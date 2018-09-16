Верзилова отправят лечиться в Германию

Участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова 15 сентября отправят на лечение в Берлин. Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на слова его девушки, участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной.

"Перевести Верзилова в Германию предложил друг его отца — врач, работающий в одной из берлинских клиник. Его мать Елена Верзилова и сама Никульшина отправятся в Берлин вместе с ним", - говорится в сообщении.

По словам В. Никульшиной, состояние П. Верзилова улучшилось, однако у него сохраняются "бред и галлюцинации". "Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал", — рассказала она. П. Верзилова доставили в тяжёлом состоянии в токсикореанимационное отделение вечером 11 сентября. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении его гражданской жены Вероники Никульшиной. По ее словам, П. Верзилова отравили холинолитиками.