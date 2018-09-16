Украинский журналист задержан в Казахстане

В Казахстане украинскому журналисту, главному редактору проекта "Без брехнi" Александру Гороховскому предъявлено обвинение в незаконной трудовой деятельности. Как сообщает местный сайт Factcheck.kz, 15 сентября в Уральске сотрудниками полиции был прерван тренинг по фактчеку, проводившийся при участии А. Гороховского. Также об этом сообщили в соцсети Facebook.

У журналиста изъяли миграционную карту и предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Казахстана. Суд назначен на понедельник, 17 сентября. Организатор тренинга журналист Лукпан Ахмедьяров опубликовал видео с места событий, на котором полиция объяснила причину прибытия на мероприятие. По словам полицейских, они прибыли после сообщения на номер "102" о том, что проходит собрание касательно Украины.