Белорусская церковь тоже хочет автокефалию

Белорусская автокефальная православная церковь имеет целью официально получить статус автокефалии.

Об этом рассказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода.

По его словам, Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса УПЦ.

"Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", -высказался Логин по решению Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви статус автокефальной.

"Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали", - добавил он.

Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию – церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии.

"Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке – она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.

Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, на это должно быть желание верующих и власти.

Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этой независимости должна быть заинтересована.