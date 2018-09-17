Белорусская церковь тоже хочет автокефалию
Белорусская церковь намерена получить автокефалию
Белорусская автокефальная православная церковь имеет целью официально получить статус автокефалии.
Об этом рассказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода.
По его словам, Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса УПЦ.
"Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", -высказался Логин по решению Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви статус автокефальной.
"Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали", - добавил он.
Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию – церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии.
"Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке – она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.
Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, на это должно быть желание верующих и власти.
Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этой независимости должна быть заинтересована.