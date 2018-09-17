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Полиция Армении обыскивает редакцию сайта Yerevan.Today

Полиция Армении
11:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Обыски спровоцированы сообщением, что сайт якобы опубликовал конфиденциальную информацию.

В редакции сайта Yerevan.Today и в доме его главного редактора с утра 17 сентября правоохранительные органы Армении проводят обыски. Об этом сообщает News.am со ссылкой на редакцию сайта.

По данным редакции, обыски проводятся на том основании, что сайт якобы опубликовал запись беседы глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы на два дня раньше, чем это сделали остальные СМИ.

"Поводом для подобного утверждения стал поисковик Google. Поисковик указывает 11 сентября и приписывает, что публикация была сделана за два дня до этого. Однако это не так, Yerevan.Today опубликовал запись беседы в те же часы, что и все остальные армянские СМИ. Фактически, налицо проблемы поисковика", - подчеркнули в редакции. Аналогичная ситуации, добавили в редакции, у издания "Грапарак". Им тоже поисковик "услужил", указав целых 5 дней до дня реальной публикации. Первой тему относительно записи подняла газета "Айкакан жаманак", написав, что Yerevan Today и "Грапарак" опубликовали запись намного раньше других. Редактором "Айкакан жаманак" является супруга премьер-министра Анна Акопян.

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Все по теме:

Yerevan.Today, Армения, Информация, Обыск, Полиция.
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