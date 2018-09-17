Минобороны РФ предоставило данные о ракете, сбившей МН17

Ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена в Украину, откуда больше не возвращалась в Россию, заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование - 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 г. бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", - сказал Н.Паршин.

Он сообщил, что бортовой номер ракеты удалось установить благодаря брифингу Совместной следственной группы, на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг". "В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты", - сказал Н.Паршин.