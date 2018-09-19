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Заповедники Крыма стали федеральными

Крым
14:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Под юрисдикцию Министерства природных ресурсов и экологии РФ перешли 5 крымских заповедников, которые получили статус федеральных.

В России пяти крымским заповедникам дали статус федеральных, что означает их перевод из под юрисдикции "министерства экологии и природных ресурсов Крыма" в ведение Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Список российских ООПТ увеличился на 5 государственных природных заповедников общей площадью около 30 тыс. га", — сообщило ведомство. Согласно сообщению, в этот список вошли "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский" "Ялтинский горно-лесной", один национальный парк "Крымский" площадью 34,5 тыс. га и 2 государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тыс. га: "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".

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Заказники, Заповедники, Крым, ООПТ, Россия.
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