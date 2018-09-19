Росгвардия отгородится "Стеной"

К концу года российский концерн "Калашников" поставит Росгвардии до десяти комплексов "Стена" для защиты от агрессивно настроенных граждан. Об этом сообщил представитель концерна.

Фото: Facebook

"Скорее всего, уже в этом году (комплекс "Стена") будет поступать в подразделения ОМОНа (Росгвардия)", - сказал представитель "Калашникова".

По его словам, в этом году Росгвардия получит до десяти таких комплексов, которые отгораживают "агрессивную толпу" от сотрудников ОМОНа и дают возможность "сбить накал". Он отметил, что "Стена" испытывалась в московском ОМОНе, где ее подвергали различным воздействиям - кидали, жгли, атаковали. "По результатам этих испытаний разработана вторая версия, с нее убран водомет - он оказался лишним из-за излишнего травматизма", - сказал представитель концерна.