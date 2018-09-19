День Независимости Украины

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Новости: Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Новости: Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
X

Сущенко получил право на звонки и свидание с родными до этапирования

Роман Сущенко
21:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО.

Марк Фейгин рассказал, что Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО Лефортово, сообщил правозащитник.

"Сегодня я побывал в СИЗО у Романа Сущенко. Могу сказать, что он уже получил апелляционное определение (Верховного суда РФ - ред.).

Еще существенная новость – Роман получил право на 6 телефонных звонков. Также до этапирования ему разрешено свидание с родными.

Ему очень хотелось бы увидеть жену и обоих детей", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что передал своему подзащитному письма от родных, дайджест прессы.

Сущенко просил передавать всем привет, рад, что его не забывают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лефортово, Марк Фейгин, Роман Сущенко, РФ, СИЗО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция РФ Минобороны РФ предоставило данные о ракете, сбившей МН17 Полиция Армении обыскивает редакцию сайта Yerevan.Today

Последние новости

В Мариуполе у маршрутки оторвалось колесо, травмирован ребенок Laura Marti представила клип на новую песню "I Want You To Hear Me" Хирн: Джошуа ждет самый сложный бой в карьере
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
05 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости сегодня
22:30 Трамп не переживает о показаниях Манафорта по "российскому делу"
22:29 Финны построят "антикабаний" забор
22:29 Шикарные торты и пирожные, которые креативно украсили (Фото)
22:25 Renault рассказала о новинках на Парижском автосалоне-2018
22:25 Арсенал - Ворскла: слова тренеров накануне матча Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь