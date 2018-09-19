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Сущенко получил право на звонки и свидание с родными до этапирования
21:57 Сегодня Телеграф
Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО.
Марк Фейгин рассказал, что Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидание с родными до этапирования из СИЗО Лефортово, сообщил правозащитник.
"Сегодня я побывал в СИЗО у Романа Сущенко. Могу сказать, что он уже получил апелляционное определение (Верховного суда РФ - ред.).
Еще существенная новость – Роман получил право на 6 телефонных звонков. Также до этапирования ему разрешено свидание с родными.
Ему очень хотелось бы увидеть жену и обоих детей", - сказал Фейгин.
Он также уточнил, что передал своему подзащитному письма от родных, дайджест прессы.
Сущенко просил передавать всем привет, рад, что его не забывают.
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