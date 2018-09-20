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Минобороны РФ: ПВО Сирии не оснащена системой "свой-чужой"

Ил-20
14:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Согласно заявлению Минобороны РФ сирийские средства ПВО российского производства не оснащены системой опознавания "свой-чужой".

В Министерстве обороны РФ заявили, что поставленные в Сирию средства ПВО не оснащены российской системой опознавания "свой-чужой", позволяющие избежать поражения самолетов вооруженных сил России. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя публикации в СМИ о том, что сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20 из-за несрабатывания системы "свой-чужой".

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО", - сказал И. Конашенков.

Он добавил, что "все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" - попросту дилетантские фантазии". По словам И. Конашенкова, используемая в Российской Федерации система опознавания "свой-чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул И. Конашенков.

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"Свой-чужой", Ил-20, Минобороны РФ, ПВО, Россия, Сирия.
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