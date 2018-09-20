День Независимости Украины

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада проголосовала за новый состав ЦИК
Рада проголосовала за новый состав ЦИК
Новости: Лидеры ЕС проведут саммит по Brexit
Лидеры ЕС проведут саммит по Brexit
Новости: 17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
Новости: Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября
X

Спикер РФ: У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы

Валентина Матвиенко
18:07 Сегодня Телеграф

В России уже готовятся к выходу из Совета Европы.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ всерьез рассматривает возможность выхода из Совета Европы.

Об этом она заявила на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в Москве, сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.

"У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе Ассамблеи.

Причиной для такого заявления, по словам Матвиенко стал продолжающийся кризис в Совете Европы. Как известно, Россия с 2015 года не принимает участие в работе ПАСЕ, а летом 2017 года прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Москва хотела бы продолжить работу в Ассамблее, и заинтересована в том, чтобы Совет Европы оставался "универсальной панъевропейской организацией" и обеспечивал "единство гуманитарно-правового пространства от Антарктики до Тихого океана". "В то же время мы оцениваем ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы как критическую", - добавила Матвиенко.

Примечательно, что заявление представительницы российской политической верхушки противоречит позиции МИД. Неделю назад посол в Страсбурге заявил, что Россия не будет выходить из Совета Европы.

20 сентября в Страсбурге обсуждали изменение правил наложения санкций на Россию. В ПАСЕ настаивают, что не снимут с РФ санкции без выполненных обязательств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Валентина Матвиенко, Лилиан Мори Паскье, ПАСЕ, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии Путин прокомментировал крушение российского ИЛ-20 в Сирии Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция РФ

Последние новости

Против Роналду было открыто дело Две в одной: необычные трансформирующиеся татуировки (Фото) В украинский прокат выходит фильм "Герой моего времени"
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
04 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
05 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Новости сегодня
18:36 Стрельба в США: полиция просит не выходить из дома (Видео)
18:35 Курьез на свадьбе: смешные снимки, на которые стыдно смотреть
18:34 Мама Деви Ловато прокомментировала передозировку звездной дочери
18:21 КНДР хочет провести еще один саммит с США
18:20 Динамо и Астана определились с формой на матч Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь