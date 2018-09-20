Спикер РФ: У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ всерьез рассматривает возможность выхода из Совета Европы.

Об этом она заявила на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в Москве, сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.

"У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе Ассамблеи.

Причиной для такого заявления, по словам Матвиенко стал продолжающийся кризис в Совете Европы. Как известно, Россия с 2015 года не принимает участие в работе ПАСЕ, а летом 2017 года прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Москва хотела бы продолжить работу в Ассамблее, и заинтересована в том, чтобы Совет Европы оставался "универсальной панъевропейской организацией" и обеспечивал "единство гуманитарно-правового пространства от Антарктики до Тихого океана". "В то же время мы оцениваем ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы как критическую", - добавила Матвиенко.

Примечательно, что заявление представительницы российской политической верхушки противоречит позиции МИД. Неделю назад посол в Страсбурге заявил, что Россия не будет выходить из Совета Европы.

20 сентября в Страсбурге обсуждали изменение правил наложения санкций на Россию. В ПАСЕ настаивают, что не снимут с РФ санкции без выполненных обязательств.