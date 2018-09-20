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МИД РФ: Россия не намерена прекращать досмотр судов в Азовском море

Мария Захарова
22:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: досмотр судов в акватории Керченского пролива и Азовского моря не противоречит международным нормам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена прекращать досмотр судов в акватории Керченского пролива и Азовского моря, поскольку это, якобы, не противоречит нормам международного права.

Об этом она заявила на брифинге, сообщает ТАСС.

"Они (действия РФ по досмотру судов, - ред.) не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этой акватории (Азовского моря - ред.). Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждается практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права в отношении внутренних вод", - заявила Захарова.

Таким образом, по ее словам, Россия и впредь будет "предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе".

При этом официальный представитель российского МИДа сослалась на двусторонние соглашения между Киевом и Москвой по определению правового статуса Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод России и Украины.

Ранее Леонид Осаволюк, представитель Украины по договорно-правовому оформлению государственной границы Украины (2011-2016), Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины пояснил, что задержание российскими военными кораблями украинских и иностранных судов в украинской части Азовского моря и Керченского пролива является грубым нарушением.

ОН отметил, что международное морское право позволяет военным кораблям осматривать иностранные суда, но только в случае подозрения в пиратстве, работорговле, несанкционированном вещании и т.п. Исключением для остановки судов может быть только очередность прохождения по Керченскому проливу. При этом нужно дополнительно учитывать, что основные судоходные пути проходят именно по украинским внутренним водам этих акваторий.

Осаволюк напомнил, что статья 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года устанавливает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в украинский или российский порт или возвращаются из него.

Таким образом, в соответствии с духом и буквой Договора, ни Украина, ни Россия не имеют права задерживать или осматривать в Керченском проливе и Азовском море ни одно российское или, соответственно, украинское судно, а также суда третьих стран, следующих в украинские или российские порты.

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Азовское море, Мария Захарова, МИД, Россия, РФ, Суда.
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