Капитан российского судна умер в море

В Черном море при переходе земснаряда "Трофа" умер капитан судна. По предварительным данным, смерть моряка наступила в результате сердечного приступа. Об этом говорится в сообщении "Фонда помощи морякам "Ассоль", передает УНН.

"По сообщению СКЦ Росморречфлота, в Черном море на переходе земснаряда "Трофа" (IMO 6604573, флаг Russia, судовладелец "Блек Си Шип Корпорейшн", порт регистрации Туапсе, оператор - "Южморсервис") умер капитан судна 1967 г.р. По предварительным данным, смерть моряка наступила в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении. По данным фонда, судно стало на якорь в районе п. Черноморское. На борт вызваны соответствующие службы.