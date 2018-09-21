Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4515490-kapitan-rossiyskogo-sudna-umer-v-more.html
Капитан российского судна умер в море
На российском судне-земснаряде "Трофа" от сердечного приступа скончался капитан, когда судно было в море.
В Черном море при переходе земснаряда "Трофа" умер капитан судна. По предварительным данным, смерть моряка наступила в результате сердечного приступа. Об этом говорится в сообщении "Фонда помощи морякам "Ассоль", передает УНН.
"По сообщению СКЦ Росморречфлота, в Черном море на переходе земснаряда "Трофа" (IMO 6604573, флаг Russia, судовладелец "Блек Си Шип Корпорейшн", порт регистрации Туапсе, оператор - "Южморсервис") умер капитан судна 1967 г.р. По предварительным данным, смерть моряка наступила в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении. По данным фонда, судно стало на якорь в районе п. Черноморское. На борт вызваны соответствующие службы.
Телеграф