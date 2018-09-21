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Капитан российского судна умер в море

Земснаряд "Трофа"
16:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

На российском судне-земснаряде "Трофа" от сердечного приступа скончался капитан, когда судно было в море.

В Черном море при переходе земснаряда "Трофа" умер капитан судна. По предварительным данным, смерть моряка наступила в результате сердечного приступа. Об этом говорится в сообщении "Фонда помощи морякам "Ассоль", передает УНН.

"По сообщению СКЦ Росморречфлота, в Черном море на переходе земснаряда "Трофа" (IMO 6604573, флаг Russia, судовладелец "Блек Си Шип Корпорейшн", порт регистрации Туапсе, оператор - "Южморсервис") умер капитан судна 1967 г.р. По предварительным данным, смерть моряка наступила в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении. По данным фонда, судно стало на якорь в районе п. Черноморское. На борт вызваны соответствующие службы.

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Все по теме:

Земснаряд "Трофа", Капитан, Смерть, Судно, Черное море.
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