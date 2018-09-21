В Евпатории развернули третий дивизион С-400

В аннексированном Крыму на территории Евпатории Минобороны РФ развернуло зенитные ракетные комплексы С-400, которые предназначаются для поражения самолетов стратегической и тактической авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, осуществили ориентирование комплекса на местности и начали отслеживать цели".

По данным МО РФ, зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов. Кроме того, сообщается, что "комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров". Российская Федерация после аннексии Крыма значительно нарастила свое военное присутствие на полуострове и усилила флот новейшей техникой и вооружением.