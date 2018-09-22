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В России хотят "освободить" Боснию и Герцеговину

Сергей Лавров
00:36 Сегодня Телеграф
УНН

РФ считает своевременной задачей освобождение Боснии и Герцеговины от внешнего воздействия

Россия считает своевременной задачей освобождение Боснии и Герцеговины (БиГ) от элементов внешнего управления и преобразования страны в независимое, суверенное государство. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем абсолютно своевременной, если даже не перезревшей задачей, - освобождение БиГ от элементов внешнего управления и окончательное превращение страны в независимое суверенное государство, которое распоряжается своей судьбой", - отметил глава МИД РФ.

Он сообщил, что Москва отвергает попытки поставить народы Балкан перед выбором между Россией и Западом. Кроме Балкан, он вспомнил Косово, Македонию и Черногорию.

"Мы убеждены, что эти вопросы должны решаться на основе взаимного согласия заинтересованных сторон при полном уважении мнения населения соответствующих стран", - сказал Лавров.

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Балканы, Босния и Герцеговина, Россия, Сергей Лавров.
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2 Комментария
  • Ronald 22.09.2018 01:17

    В России решили, Боснию и Герцеговину, Тоже освободить от населения?

    ответить
  • Ronald 22.09.2018 01:14

    Россия хочет освободить и Боснию, Герцеговину,Тоже от населения?

    ответить
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