В России хотят "освободить" Боснию и Герцеговину

Россия считает своевременной задачей освобождение Боснии и Герцеговины (БиГ) от элементов внешнего управления и преобразования страны в независимое, суверенное государство. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем абсолютно своевременной, если даже не перезревшей задачей, - освобождение БиГ от элементов внешнего управления и окончательное превращение страны в независимое суверенное государство, которое распоряжается своей судьбой", - отметил глава МИД РФ.

Он сообщил, что Москва отвергает попытки поставить народы Балкан перед выбором между Россией и Западом. Кроме Балкан, он вспомнил Косово, Македонию и Черногорию.

"Мы убеждены, что эти вопросы должны решаться на основе взаимного согласия заинтересованных сторон при полном уважении мнения населения соответствующих стран", - сказал Лавров.