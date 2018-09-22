Россияне массово протестуют против пенсионной реформы

В России сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста.

Заявителями и организаторами протестных мероприятий являются КПРФ, "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также различные общественные движения и профсоюзные организации, сообщает Радио Свобода.

В ряде городов акция уже завершилась. Несмотря на то, что не во всех случаях местные власти согласовали протестные мероприятия, о задержаниях или вмешательстве полиции пока не сообщается.

В Москве на проспекте Сахарова проводится согласованная с властями акция "Социальный марш миллионов". В акции принимают участие несколько тысяч человек. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов принимает участие в акции, несмотря на судебный запрет – после назначения административного надзора активисту нельзя участвовать в митингах и иных публичных мероприятиях.

В ряде городов такие акции также должны состояться завтра.

9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями. По всей стране задержали более тысячи человек.

В середине июля Госдума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента РФ Владимира Путина. Он предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Сегодняшние акции проходят в преддверии рассмотрения закона о пенсионной реформе во втором чтении.