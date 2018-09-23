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В питерском метро родила женщина

"Технологический институт"
19:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Женщина родила на станции "Технологический институт" метро Санкт-Петербурга, роды приняла дежурная по станции, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

На станции метро в Санкт-Петербурге женщина родила ребенка. Малыша у 41-летней роженицы принимала дежурная по станции "Технологический институт". Новорожденный мальчик стал первым ребенком, который родился в подземке Санкт-Петербурга, отметили в транспортной организации, пишет Hotgeo.

Как рассказали очевидцы, роды у женщины начались в переходе между станциями. Люди вызвали скорую помощь и сообщили дежурной по станции. Именно ей и пришлось помогать роженице, поскольку медики скорой приехать к появлению малыша на свет явно не успевали. К счастью, все прошло хорошо и для мамы, и для мальчика. А в качестве своей первой пеленки он получил форменную рубашку метрополитена. 

СМИ сообщают, что для 41-летней жительницы Северной столицы это уже четвертые роды. Прибавления в семье женщина ожидала лишь через пару недель, поэтому без опаски отправилась в поездку одна. Сейчас роженица с ребенком находятся в одном из питерских родильных домов, оба чувствуют себя хорошо. А в соцсетях пользователи уже предложили Санкт-Петербургскому метрополитену подарить малышу пожизненный бесплатный проезд.

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Метро, Роды, Россия, Санкт-Петербург, Технологический институт.
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