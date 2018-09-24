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Навальный был задержан сразу же после освобождения

Алексей Навальный
09:27 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в Москве, как только его освободили после 30 суток ареста.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве на выходе из спецприемника, где он находился месяц.

Об этом пишет начальник его избирательного штаба Леонид Волков в Twitter, сообщает Украинская правда.

"Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь – и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении", – сообщил он.

"Видимо – оформлять еще 30 суток за 09/09 (ведь нынешний арест был "как бы" за 28/01 еще). По такой же схеме сегодня отвезли за новым протоколом и Ворсина в Хабаровске. Вот такая новая тактика", – считает Волков.

Позже он сообщил, что Алексей Навальный – в ОВД "Даниловский", ему оформляют новое административное дело по ст.20.2ч4 КоАП.

"Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека", – отметил Волков.

"Санкция по этой статье – до 20 суток, но, вообще, конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела. За безмерно "пострадавших" терпил из Росгвардии. Как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо", – добавил он.

"Вот Навальный сейчас сидел 30 суток – и эти 30 суток были для Путина самыми трудными и провальными за 20 лет. Сейчас Путин хочет Навального еще на 20 суток закрыть. Вопрос: это Путин такой мазохист?", – написал Волков.

По его мнению, "это уже не назвать "срок в рассрочку", это уже вполне себе срок и есть": "Два месяца подряд в спецприемнике, рассчитанном на 5-7 суток – это очень тяжело".

"Ну, надо им на ком-то вымещать злобу за все поражения и провалы последних недель. Ну, и конечно, на то, что и Алексей продолжал из-за решетки работать, и штабы работали. И митинги 9/9 провели мощнейшие, и в провалы единороссов во вторых турах вклад внесли. И ничего Кремль с этим не может сделать (и новым арестом ничего не добьется)", – добавляет Волков..

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Алексей Навальный, Москва, Российский оппозиционер, Россия.
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