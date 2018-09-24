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РФ будет "защищать своих военных" в Сирии с помощью ПВО С-300

С-300
14:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

В Кремле заверяют, что передают Сирии комплекс ПВО С-300 для "защиты своих военных".

В Кремле заверяют, что передают Сирии комплекс ПВО С-300 для "защиты своих военных".

Как передает корреспондент в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами. Эти действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это отразиться на отношения РФ и Израиля.

По его словам, преднамеренные действия израильских летчиков, из-за которых в Сирии был сбит российский Ил-20, не могут не наносить вреда отношениям России и Израиля.

"Безусловно, по информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям, а главное - это вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. Собственно, в русле вот этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны Шойгу", - сказал Песков.

При этом он уточнил, что отношения России и Израиля достаточно продвинутые.

"С Израилем у Российской Федерации отношения достаточно продвинутые, и Израиль - это первая страна в регионе, с которой российские военные по решению Путина и Нетаньяху начали оперативную координацию, и все это работало до трагедии, которая произошла днями ранее", - добавил пресс-секретарь российского президента.

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Дмитрий Песков, ПВО С-300, РФ, Сирия.
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