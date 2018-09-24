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Крушение Ил-20: в Минобороны РФ представили доказательства вины Израиля

Минобороны РФ
22:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

У российских военных есть доказательства, что вина за крушение Ил-20 лежит именно на ВВС Израиля.

В Минобороны РФ отвергли заявления израильских военных об их непричастности к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии 17 сентября.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - заявил в понедельник вечером на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он представил данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200.

"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал И.Конашенков.

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Все по теме:

Израиль, Ил-20, Минобороны РФ, РФ, Сирия.
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1 Комментарий
  • Микола 24.09.2018 22:32

    Не, не, не. Что значит "за трагедию". Трагедия - это гражданский МН17. А эти сами виноваты. Они за это печеньки получали. Вот и жрите теперь всей харей.

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