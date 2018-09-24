Крушение Ил-20: в Минобороны РФ представили доказательства вины Израиля

В Минобороны РФ отвергли заявления израильских военных об их непричастности к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии 17 сентября.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - заявил в понедельник вечером на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он представил данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200.

"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал И.Конашенков.