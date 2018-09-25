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Арестованный в Норвегии шпион оказался работником парламента РФ

МИД РФ
06:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Полиция сообщила, что шпиона будут удерживать в течение первых двух недель из-за риска уничтожения доказательств.

Задержанный в Норвегии шпион был сотрудником аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, в МИД России был вызван посол Норвегии в РФ Руне Ресаланда, где ему объявили решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и арестом российского гражданина Михаила Бочкарева по обвинению в разведывательной деятельности.

"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.

Как сообщалось ранее, 21 сентября злоумышленник был задержан в аэропорту Осло перед вылетом из страны, на следующий день после посещения семинара по цифровым технологиям в парламенте Норвегии.

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Европа, МИД РФ, Норвегия, Политика, Россия, Шпион.
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