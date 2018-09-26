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Япония хочет заключить с Россией мирное соглашение

Япония и Россия
06:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Япония и Россия должны решить территориальный спор и заключить мирный договор.

Япония решительно настроена заключить долгожданное мирное соглашение с Россией, уладив давний спор относительно Курильских островов.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

“Япония и Россия должны решить территориальный спор и заключить мирный договор. Только японско-российский договор вступит в силу, мир и процветание восточной Азии достигнет определенного краеугольного камня”, - сказал Абэ.

Он отметил, что вскоре встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения спорных вопросов.

“Я сделаю все возможное, чтобы убрать давние послевоенные структуры с северовосточной Азии”, - заключил Абэ.

Как известно, четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда Советский союз присвоил себе территории, принадлежавшие Японии. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем протекторате над островами.

По данным японских ученых, почти 60% населения оккупированных СССР, а затем Россией японских островов Курильской гряды могут составлять украинцы, которых принудительно переселили сюда советской властью после захвата островов 1945 года.

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Азия, Владимир Путин, ООН, Политика, Россия, РФ, Синдзо Абэ, Япония.
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