День Независимости Украины

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Россия начала поставлять ЗРК С-300 в Сирию

С-300
05:29 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Россия уже начала поставку ракетных комплексов С-300 в Сирию

Министр иностранных дел Российской Федерации подтвердил, что началась поставка зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров", - отмечается в сообщении.

Он напомнил, что российское руководство распорядилось отправить Дамаску эти комплексы после гибели в Сирии российского самолета-разведчика.

Как сообщалось, 17 сентября над акваторией Средиземного моря системой противовоздушной обороны Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Россия с самого начала возлагала вину за инцидент на израильских военных. Израиль обвинил в этом инциденте сирийских военных, которые вели неточный огонь по этому району уже тогда, когда израильские самолеты покинули его. Впоследствии российский президент Владимир Путин назвал трагедию с самолетом "цепью случайных обстоятельств".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, С-300, Сергей Лавров, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Дело Скрипалей: СМИ назвали настоящее имя Боширова В России окончательно проголосовали за повышение пенсионного возраста На аукционе продали паспорт Цоя

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь