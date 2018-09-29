Россия начала поставлять ЗРК С-300 в Сирию
Россия уже начала поставку ракетных комплексов С-300 в Сирию
Министр иностранных дел Российской Федерации подтвердил, что началась поставка зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию.
Об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров", - отмечается в сообщении.
Он напомнил, что российское руководство распорядилось отправить Дамаску эти комплексы после гибели в Сирии российского самолета-разведчика.
Как сообщалось, 17 сентября над акваторией Средиземного моря системой противовоздушной обороны Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Россия с самого начала возлагала вину за инцидент на израильских военных. Израиль обвинил в этом инциденте сирийских военных, которые вели неточный огонь по этому району уже тогда, когда израильские самолеты покинули его. Впоследствии российский президент Владимир Путин назвал трагедию с самолетом "цепью случайных обстоятельств".