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СМИ: Подозреваемого в отравлении Скрипалей узнали в родном селе

"Руслан Боширов"
01:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

"Отравителя" Скрипалей узнали в родном селе.

Корреспондент Би-би-си Уилл Вернон побывал в селе Березовка Амурской области, где провел свое детство полковник российской военной разведки (ГРУ) Анатолий Чепига.

По версии изданий Bellingcat и The Insider, Анатолий Чепига - это настоящее имя "Руслана Боширова", одного из обвиняемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

Об этом, в частности, свидетельствуют фото из системы "Российский паспорт", которые издания получили от анонимного источника в российской полиции.

Двое жителей Березовки узнали Чепигу. Одна женщина - по фото Боширова, которое распространила британская полиция. Она вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание героя России. Другая жительница обрадовалась, увидев раннее фото на паспорт: "А это малой!".

По ее словам, мужчина с фото "был ударником", затем служил в Чечне, а его родители уже уехали из села. Впрочем, она не видела его с тех пор, как он был школьником. И не была уверена, что на фото британской полиции - тот же самый человек.

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Анатолий Чепига, Дело Скрипалей, Руслан Боширов, Солсбери.
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