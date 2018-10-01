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По Крымскому мосту поехали грузовики

Крымский мост
08:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту открылось в понедельник, 1 октября.

Мост через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым, который ввели в эксплуатацию для легковых машин и автобусов в мае, в понедельник открывается для движения грузового транспорта, сообщает УНН со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

"В понедельник, 1 октября, снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", — говорится в сообщении. Ранее исключения предусматривались только для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы "Таврида".

Временное ограничение движения фур весом свыше 3,5 тонны с момента ввода Крымского моста действовало на автодорожных подходах со стороны Краснодарского края и со стороны Крыма. "Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона", — отметили в инфоцентре. Движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин открыли 16 мая. Железнодорожный мост будет запущен в 2019 году. На аннексированный Россией полуостров будут ходить поезда из 11 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других.

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Грузовики, Керчь, Крымский мост, Россия, Тамань.
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