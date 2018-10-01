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Авария вертолета в России: 2 погибших

Вертолет Robinson
11:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Вертолет Robinson золотодобывающей артели "Витим" разбился в Бодайбинском районе Иркутской области, пилот и пассажир погибли.

Два человека погибли в катастрофе вертолета Robinson, упавшего в реку в Иркутской области в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного дежурного Иркутского областного центра медицины катастроф, передает УНН.

"Там (на месте падения) работает местное МЧС. Вертолет упал в реку, два человека погибли, они (спасатели) достают (тела) сейчас", - сообщил собеседник агентства.

По данным издания, вертолет летел с места дислокации "Скалистый". Он затонул на глубине, и для его эвакуации задействуют водолазов. Тел на берегу нет. Ранее ресурс сообщал, что вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", пропал в Бодайбинском районе Иркутской области. Пилот вертолета в установленное время не вышел на связь. По предварительной информации, он зацепил линии электропередачи и мог упасть в реку Витим.

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Вертолет, Жертвы, Иркутская область, Крушение, Робинсон, Россия.
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