Авария вертолета в России: 2 погибших

Два человека погибли в катастрофе вертолета Robinson, упавшего в реку в Иркутской области в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного дежурного Иркутского областного центра медицины катастроф, передает УНН.

"Там (на месте падения) работает местное МЧС. Вертолет упал в реку, два человека погибли, они (спасатели) достают (тела) сейчас", - сообщил собеседник агентства.

По данным издания, вертолет летел с места дислокации "Скалистый". Он затонул на глубине, и для его эвакуации задействуют водолазов. Тел на берегу нет. Ранее ресурс сообщал, что вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", пропал в Бодайбинском районе Иркутской области. Пилот вертолета в установленное время не вышел на связь. По предварительной информации, он зацепил линии электропередачи и мог упасть в реку Витим.