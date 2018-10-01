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Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей

Кремль
19:50 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Дмитрий Песков заявил, что Кремль больше не будет вести дискуссию со СМИ по теме отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. Би-би-си не может что-то подтвердить, Би-би-си может выдвинуть предположение или еще что-то. И поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать", - сказал Песков.

Это заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, что президент России Владимир Путин, вероятно, был проинформирован неправильно о личностях россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

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Как сообщалось, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом 5 марта. Вещество идентифицировали как "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировали вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка".

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. По словам премьер-министра Терезы Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (данные из паспортов, по которым они прибыли в Лондон) - офицеры ГРУ.

Ранее The Bellingcat и The Insider провели совместное расследование, результаты которого дают основания утверждать, что "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипаля, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Им также удалось установить личность "Руслана Боширова" - им оказался полковник ГРУ и "герой России" Анатолий Чепига.

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Кремль, Отравление Скрипалей, Солсбери.
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