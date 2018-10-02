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В Беларуси отменят запрет на ночную продажу алкоголя

Александр Лукашенко
16:36 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Лукашенко отменяет запрет на продажу алкоголя ночью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне.

"Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", - цитирует госагентство БелТА администрацию президента Беларуси.

Там отметили, что решение А.Лукашенко продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

В администрации президента констатировали, что опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов. Порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран.

"С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли. И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов", - заявили в администрации президента.

Там подчеркнули, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.

Как сообщалось, в Минске было принято решение в качестве эксперимента запретить продажу алкогольных напитков в ночное время на год начиная 1 октября 2018 года. Аналогичные решения были приняты в ряде регионов республик.

МВД республики неоднократно предлагало ограничить продажу алкогольных напитков, указывая на взаимосвязь между их употреблением и совершением преступлений.

Ранее ведомство информировало о работе над проектом указа президента, которым, в частности, предлагается установить единое время реализации алкогольной продукции - с 9.00 до 23.00. Кроме того, МВД предлагает увеличить возраст, с которого разрешена покупка алкоголя.

Вместе с тем А.Лукашенко неоднократно отмечал, что сам он "не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем".

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Александр Лукашенко, Алкоголь, Минск, Ночная продажа алкоголя.
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