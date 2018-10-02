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"Роскосмос" обиделся на Илона Маска

Илон Маск
19:42 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН

"Роскосмос" обиделся на Илона Маска за дешевые полеты в космос.

В российском государственном агентстве "Роскосмос" обвинили технологического миллиардера Илона Маска и Пентагон в заговоре против России.

Якобы основатель SpaceX и американское Минобороны сговорились, чтобы вытеснить страну из бизнеса космических запусков. Как сообщает Newsweek, нарекания озвучил глава российского агентства Дмитрий Рогозин.

По его словам, Маск умышленное "урезал цену запуска ракет, чтобы вытеснить Россию с рынка".

"Мы понимаем, что эта игра нечестная", - сказал Рогозин, придумав еще и теорию о том, что якобы Департамент обороны США доплачивает американскому миллиардеру "по 150 миллионов долларов за каждый запуск".

"Ему доплачивают за выход на рынок с более дешевым продуктом. Конечно же, Россия не может конкурировать", - посетовал глава российского космического агентства, который ранее занимал должность вице-премьер-министра РФ. Впрочем, по словам Рогозина, Москва принимает вызов и еще вернет себе доминирование в космосе. В частности, она собирается это сделать с помощью новых тяжелых космических ракет "Ангара".

Издание напоминает, что у "Роскосмоса" был контракт с NASA о транспортировке американских астронавтов на МКС. Впрочем, действие соглашения закончилось в апреле. И Россия намекнула, что не будет его обновлять из-за дипломатической напряженности между Вашингтоном и Кремлем.

Впрочем, американское космическое агентство ничего не теряет. Со следующего апреля NASA собирается воспользоваться услугами SpaceX и ее космических кораблей Crew Dragon для пилотируемых миссий на МКС. Кроме того, у агентства есть договоренности с Boeing об отправке астронавтов в космос.

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SpaceX, Дмитрий Рогозин, Илон Маск, Пентагон, Роскосмос, Россия.
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