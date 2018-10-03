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Россия перебросила в Сирию комплексы С-300

Комплексы С-300
01:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ передала Сирии комплексы С-300.

Россия передала Сирии комплексы С-300.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Интерфакс.

"В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных, в том числе и в первую очередь, на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал Шойгу.

По его словам, сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться системами С-300: «Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению».

В ночь на 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, использовавшими комплексы С-200.

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Комплексы С-300, Россия, РФ, Сергей Шойгу, Сирия.
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