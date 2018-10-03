Россия перебросила в Сирию комплексы С-300

Россия передала Сирии комплексы С-300.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Интерфакс.

"В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных, в том числе и в первую очередь, на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал Шойгу.

По его словам, сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться системами С-300: «Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению».

В ночь на 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, использовавшими комплексы С-200.