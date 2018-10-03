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СМИ: Россия готовится отказаться от доллара

Доллар и рубль
08:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В России готовятся к постепенному отказу от использования доллара США в международных расчетах, хотя запретов расчета в долларах не будет.

Правительство РФ готовит свой проект о дедолларизации российской экономики - отказа от доллара. Об этом сообщает The Bell, ссылаясь на три источника, знакомые с ходом обсуждений. Через одну-две недели его должен утвердить российский премьер Дмитрий Медведев, утверждает один из них. Отмечается, что законопроект готовится "по мотивам" плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил президенту РФ Владимиру Путину в июле.

А. Костин, представляя В. Путину свой план, говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. Глава ВТБ заявил, что президент РФ "в целом" поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики. О полном отказе от доллара речи не идет, уверяет А. Костин. На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет.

План правительства РФ не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер. "Запрета расчетов в долларах не будет", -, заверил The Bell собеседник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Подчеркивается, что главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

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Валюта, Доллар, Расчеты, Россия, Рубль, Экономика.
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