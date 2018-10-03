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В Армении отправили в отставку 6 министров

Правительство Армении
12:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Сразу 6 министров отправили в отставку в Армении после очередной волны протестных настроений в стране.

Президент Армении Армен Саркисян, после новой волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство АРКА.

В отставку отправлены министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростмян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр спорта и по вопросам молодежи Левон Ваградян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, а также министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Накануне после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска Национального Собрания, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партий "Процветающая Армения" (ППА) и АРФ Дашнакцутюн, а также о том, что после того, как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.

Позже Н. Пашинян провел переговоры с представителями парламентских фракций о путях выхода из создавшегося в стране политического кризиса. По словам Н. Пашиняна, была достигнута устная договоренность о том, что парламентские фракции не выдвинут кандидатуру на пост премьера, парламент будет распущен, а внеочередные выборы должны будут пройти не позднее первой половины декабря. Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов заявил после переговоров, что никакой конкретной договоренности достигнуто не было, кроме решения продолжить консультации.

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Армения, Ереван, Министры, Отставка, Правительство.
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