Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4554025-rossiyskuyu-chast-severnogo-potoka-2-nachnut-stroit-v-dekabre.html
Российскую часть "Северного потока-2" начнут строить в декабре
14:33 Сегодня Телеграф
В РФ заявили, что строительство Nord Stream 2 в российских водах начнется к декабрю.
Укладка газопровода "Северный поток 2" в российских водах начнется ориентировочно в конце ноября, сообщил журналистам технический директор проектной компании Сергей Сердюков.
"Судно Solitaire уже идет в Россию. Сейчас оно в финских водах. Ближе к декабрю начнем", - сказал он.
Сейчас строительство морской магистрали ведется на двух участках - в Германии и Финляндии. Сердюков не уточнил, какой километраж выполнен на данный момент, заверив, что стройка закончится в 2019 году.
Морской газопровод Nord Stream 2 мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от КС Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
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