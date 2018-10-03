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Путин подписью утвердил скандальную пенсионную реформу

Владимир Путин
21:40 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении в РФ пенсионного возраста.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщалось, Госдума РФ 27 сентября приняла закон о повышении пенсионного возраста в России.

Согласно закону, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Законом предусмотрено, что пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года.

В России также появится новая категория граждан - лица предпенсионного возраста: женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины - 60 лет.

В тоже время, ранний возраст выхода на пенсию сохраняется для силовиков и ряда льготников.

Следует напомнить, что еще несколько лет назад Путин неоднократно заявлял, что пенсионный возраст в России поднимать не будут.

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Владимир Путин, Госдума РФ, Пенсионная реформа в РФ, РФ.
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