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Ушанки останутся в армии РФ

Армия РФ
22:16 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

В российской армии останутся шапки-ушанки, только для упрощения работы с нормативными документами, из названия уберут слово "ушанка".

Российская армия не откажется от шапок-ушанок. Об этом в четверг сообщил представитель Минобороны, разъясняя положения опубликованного в четверг постановления правительства РФ "О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время", передает УНН со ссылкой на ТАСС. В документе правительства РФ по ряду позиций обмундирование указывается: "Слова "шапка-ушанка" заменить словом "шапка".

"Никаких конструктивных изменений в головных уборах нет", — сказал представитель Минобороны, уточнив, что соответствующие изменения были внесены для упрощения работы с нормативными документами. К концу 2015 года традиционные шапки-ушанки уже были заменены на утепленные шапки, которые также имеют "уши", даже больше, чем на классической ушанке.

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Все по теме:

Армия, Минобороны, обмундирование, Россия, Ушанка.
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