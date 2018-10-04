Ушанки останутся в армии РФ

Российская армия не откажется от шапок-ушанок. Об этом в четверг сообщил представитель Минобороны, разъясняя положения опубликованного в четверг постановления правительства РФ "О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время", передает УНН со ссылкой на ТАСС. В документе правительства РФ по ряду позиций обмундирование указывается: "Слова "шапка-ушанка" заменить словом "шапка".

"Никаких конструктивных изменений в головных уборах нет", — сказал представитель Минобороны, уточнив, что соответствующие изменения были внесены для упрощения работы с нормативными документами. К концу 2015 года традиционные шапки-ушанки уже были заменены на утепленные шапки, которые также имеют "уши", даже больше, чем на классической ушанке.