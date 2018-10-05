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Под Москвой разбился военный истребитель

МиГ-29 выгорел полностью
13:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Mash

Военный истребитель МиГ-29 разбился в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться

Военный самолет МиГ-29 упал в Подмосковье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. По его данным, истребитель вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

"Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили", — сказал источник.

Как сообщает РИА Новости, падение произошло в лесу в районе деревни Дмитровцы. Жертв и разрушений нет. В Объединенная авиастроительной корпорации сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого возникла неполадка в системе управления.

В России под Костромой разбился частный вертолет

Летчики увели падающий истребитель от жилых построек, и он упал в безлюдном месте. По факту крушения МиГ-29 создана спецкомиссия, которая выявит причины произошедшего.

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Вертолет, Истребитель, МиГ, Подмосковье.
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