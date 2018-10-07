День Независимости Украины

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Новости: Антиохийская церковь поддержала РПЦ
Антиохийская церковь поддержала РПЦ
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
Новости: Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики
Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики

Мощный взрыв прогремел в Кишиневе

Место взрыва
01:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

В кишиневской многоэтажке произошел мощный взрыв, данных о жертвах пока нет.

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в секторе Рышкановка столицы Молдовы. Как сообщили в МВД республики, он произошел примерно в 22:40 по Киеву, данных о жертвах пока нет, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и местные издания.

"На место взрыва выехали наряды полиции, машины скорой помощи. Разрушено несколько квартир. Причина взрыва пока не известна, но мощность была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. Сообщений о жертвах пока нет", — отметили там, уточнив, что в доме установлено электрическое оборудование и нет газа. Начата эвакуация жильцов. По рассказам очевидцев, нескольких пострадавших увезли на машинах скорой помощи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, Дом, Кишинев, Молдова, Разрушения.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В России под Костромой разбился частный вертолет Путин подписью утвердил скандальную пенсионную реформу Российскую часть "Северного потока-2" начнут строить в декабре

Последние новости

В Латвии играет российский гимн Землетрясение в Индонезии: Уже 1649 жертв Украина экспортировала шоколада на $118 млн
Сегодня читают
01 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
02 Нападающий Карпат забил шикарный гол со штрафного (Видео)
03 Беллью: Усик потребовал только одно
04 Вера Брежнева показала поклонникам сестер
05 Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"
06 Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
Новости сегодня
03:32 Взрыв дома в Кишиневе: 2 погибших
03:24 Великолепные женские портреты от талантливого фотографа из Калифорнии (Фото)
03:09 Самолеты ВВС США прибыли в Украину
03:03 Украинская теннисистка Костюк досрочно завершила китайское турне из-за травмы
02:14 В Австрии проходит "Долгая музейная ночь"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь