Мощный взрыв прогремел в Кишиневе

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в секторе Рышкановка столицы Молдовы. Как сообщили в МВД республики, он произошел примерно в 22:40 по Киеву, данных о жертвах пока нет, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и местные издания.

"На место взрыва выехали наряды полиции, машины скорой помощи. Разрушено несколько квартир. Причина взрыва пока не известна, но мощность была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. Сообщений о жертвах пока нет", — отметили там, уточнив, что в доме установлено электрическое оборудование и нет газа. Начата эвакуация жильцов. По рассказам очевидцев, нескольких пострадавших увезли на машинах скорой помощи.