Взрыв дома в Кишиневе: 2 погибших

Два человека погибли в результате взрыва в субботу в жилом доме в Кишиневе. Об этом сообщили корреспонденту российского агентства ТАСС и местным телеканалам в МВД республики, передает УНН.

"У нас есть информация о двух погибших, десятки человек ранены", — сказал собеседник агентства. В то же время молдавский телеканал "Публика" сообщил о восьми погибших, однако эту информацию в МВД не подтвердили. Как рассказала пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Лилиана Пушкашу, взрыв произошел на 15-м этаже дома в жилом микрорайоне Рышкановка.

"По предварительным данным взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно, так как дом не подключен к газу", — уточнила она. Дом оцеплен полицией, в нем полностью разрушены перекрытия и стены квартир на трех этажах одного из подъездов. Из дома выносят носилки с пострадавшими, жильцов эвакуируют. Подступы к дому, как и движение транспорта на улице перекрыты.

"Взрыв случился в доме по адресу Московский проспект, 11/3... Причины взрыва пока неизвестны... Эвакуация затруднена из-за того, что двери многих квартир оказались заблокированными из-за взрывной волны", — сказали в МВД. Жильцы пострадавшего от взрыва жилого дома в Кишиневе переночуют в актовом зале претуры (управления района) Рышкановка, пока решается вопрос об их временном размещении. Об этом заявил вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву. "Пострадавшие, у которых нет возможности переночевать у своих близких, будут размещены в здании претуры Рышкановки, пока не будет решен вопрос об их переселении", — сказал чиновник. Он пообещал, что дом, из которого эвакуированы жители, охраняется полицией, чтобы не допустить мародерства.