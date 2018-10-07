Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4568923-v-rossiyskoy-tyurme-vzbuntovalis-zaklyuchennyie.html
В российской тюрьме взбунтовались заключенные
В омской колонии заключенные взбунтовались и потребовали "более щадящих условий".
Заключенные омской Исправительной колонии №6 (ИК-6) УФСИН России устроили бунт в попытке добиться более приемлемых условий содержания.
Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько десятков зачинщиков бунта пытались втянуть в него остальных заключенных, но те не согласились. Начались беспорядки. На опубликованном на канале фото можно видеть, как заключенные вывесили в окне плакат с надписью "Спасите!".
"ФСИН говорит, что уже навела в колонии порядок, спецсредства и физическая сила ей для этого не понадобились. Плакат, вывешенный на стене колонии, говорит о другом", - отмечается в сообщении.
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