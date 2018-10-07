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В российской тюрьме взбунтовались заключенные

В омской колонии заключенные умоляют о спасении
18:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Telegram, Mash

В омской колонии заключенные взбунтовались и потребовали "более щадящих условий".

Заключенные омской Исправительной колонии №6 (ИК-6) УФСИН России устроили бунт в попытке добиться более приемлемых условий содержания.

Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько десятков зачинщиков бунта пытались втянуть в него остальных заключенных, но те не согласились. Начались беспорядки. На опубликованном на канале фото можно видеть, как заключенные вывесили в окне плакат с надписью "Спасите!".

"ФСИН говорит, что уже навела в колонии порядок, спецсредства и физическая сила ей для этого не понадобились. Плакат, вывешенный на стене колонии, говорит о другом", - отмечается в сообщении.

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Заключенные, Омск, Россия, Тюрьма.
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