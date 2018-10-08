Жириновский упал прямо на сцене (Видео)

Скандальный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский оконфузился во время публичного выступления на сцене. Политик не заметил последнюю ступеньку, когда поднимался, и упал на четвереньки. Соответствующие фото и видео разместили в сети. Поднимаясь по лестнице, он зацепился ногой за последнюю ступеньку, после чего снимавший церемонию фотограф помог Жириновскому подняться. После инцидента лидер ЛДПР чувствует себя нормально.