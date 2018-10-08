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Лукашенко пообещал раздать оружие каждому взрослому белорусу в случае войны

Александр Лукашенко
17:21 Сегодня Телеграф
УНН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае начала войны в стране, каждый взрослый белорус получит оружие, чтобы иметь возможность защищаться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал раздать оружие в каждую семью и каждому взрослому белорусу в случае, если страна вступит в войну. Такое заявление он сделал при посещении военного полигона в Брестской области на западе страны в конце прошлой недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним - не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины, и так далее: 7 миллионов человек - 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться", - заявил Лукашенко в эфире белорусского телеканала.

С его слов, все взрослые граждане страны должны уметь пользоваться оружием.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Ющенко и президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Минске, где обсудили ряд двусторонних вопросов. В частности, Лукашенко рассказал, что Беларусь беспокоит приток оружия через украино-белорусскую границу. 

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Александр Лукашенко, Граждане Беларуси, Президент Беларуси, Раздача оружия, Случай войны.
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