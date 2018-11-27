В России горел ледокол "Виктор Черномырдин"

В Петербурге на Адмиралтейских верфях горел строящийся ледокол "Виктор Черномырдин".

Пожарным удалось локализовать возгорание на строящемся в Петербурге на Адмиралтейских верфях дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

"Локализация в 21:10 на 3-й и 4-й палубах на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что локализация пожара и ликвидация открытого горения на 300 кв.м. произошла в 21.10, "ранг пожара понижен до 1-БИС".

Сообщение о пожаре на ледоколе поступило в 19.00. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. Сообщалось, что огнем охвачены вторая, третья и четвертая палубы ледокола. В 20:07 ранг пожара был поднят до номера 3. Как сообщили в штабе пожаротушения, горят кабели и отмечается сильное задымление.

По последним данным МЧС, пострадали два человека.

Источник в службах технического надзора сообщил, что задымление на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге имеет технологическую причину. "Предварительно в результате технологического процесса произошел сбой в электросистемах - короткое замыкание, что и могло спровоцировать задымление", - сказал источник.

Однако не исключена и версия нарушений при работах с судном. "Будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса", - сказал он.

Строительство дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись. Замминистра транспорта Виктор Олерский сообщал о планах построить ледокол к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Основные характеристики судна: длина - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На судне применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта, что исключает обмерзание корпуса.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве подводных кораблей и надводного нефтеналивного флота.