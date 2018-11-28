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Банк ВТБ ошибочно прокредитовал ЦАР в размере 6 ВВП страны

Банк ВТБ ошибочно прокредитовал ЦАР в размере 6 ВВП страны
21:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Российский ВТБ "по ошибке" одолжил африканской стране $12 миллиардов.

Российский банк ВТБ одолжил одной из беднейших стран мира - Центральноафриканской республике - 12 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

"Одно из беднейших государств мира - Центральноафриканская республика - во вторник стало неожиданно богаче, по крайней мере, на бумаге, когда российский Центробанк сообщил, что ВТБ одолжил стране 12 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ВТБ назвали данные Центробанка "операционной ошибкой", заявив об отсутствии подобного кредита. В банке также не сообщили, кто виноват в ошибке и как такая огромная сумма могла появиться в отчете незамеченной.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства ЦАР сказал, что не располагает информацией о кредите, однако отметил, что его размер столь велик по сравнению с ВВП его страны, что данные не выглядят достоверными.

Отмечается, что сведения о кредите значатся в квартальном финансовом отчете ВТБ, опубликованном Центробанком РФ. Доклад включает в себя таблицу, в которой перечислены финансовые требования ВТБ по отношению к десятку стран по состоянию на 1 октября текущего года. Напротив ЦАР в таблице указана сумма 801.933.814.000 рублей (11,99 млрд долл.), что более чем в шесть раз превышает годовой ВВП ЦАР.

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Банк, РФ, ВТБ, Центральноафриканская Республика, ЦАР.
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