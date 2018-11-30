Посол РФ о кораблях НАТО в Азовском море: Они не пройдут в любом случае

Посол России в ЕС заявил, что корабли НАТО не пройдут в Азовское море

Корабли НАТО не смогут войти в Азовское море, даже если будет решение отправить их туда.

Об этом заявил посол России в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euractiv.

"Ну, теоретически они могут зайти, для дружеского визита, с согласия России и Украины. Но я сомневаюсь, что Россия даст согласие на такой визит... Они не пройдут в любом случае", - сказал Чижов.

На вопрос, означают ли его слова, что россияне будут таранить натовские корабли, как это было с украинскими, Чижов ответил, что "это будет зависеть от их поведения".

"Но я уверен, что в НАТО не настолько глупы, чтобы прилагать такие опасные, рискованные усилия", - добавил российский посол.

Комментируя призыв президент Петра Порошенко к НАТО отправить свои корабли, Чижов сказал: "Он может пригласить воздушные силы Марса и Венеры вместе, но это вряд ли будет иметь какое-то значение".

Напомним, Порошенко в интервью немецкой газете Bild заявил, что страны НАТО должны прислать несколько кораблей в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность.

В НАТО в ответ заявили, что их присутствие в Черном море уже весьма значительно.