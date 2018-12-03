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Понедельник, 03.12.2018
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В базу "тунеядцев" Беларуси попали около полумиллиона человек

В базу &quot;тунеядцев&quot; Беларуси попали около полумиллиона человек
05:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Беларуси насчитали полмиллиона "тунеядцев".

В базу данных трудоспособных граждан Беларуси, не занятых в экономике, попало около 500 тысяч человек.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в интервью телеканалу "Беларусь-1".

База стала доступна 1 декабря 2018 года. Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Беларуси.

Кроме того, попавшие в списки бездельников узнают об этом при получении квитанции за услуги ЖКХ.

С 2019 года неработающие граждане будут оплачивать в полном размере стоимость горячей воды, газа и отопления. Раньше эти услуги субсидировались государством. Человека могут удалить из базы и пересчитать стоимость услуг, если он предоставит доказательства трудоустройства.

В январе 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко отменил таказываемый «налог на тунеядцев». Его ввели в апреле 2015 года, обязав всех неработающих трудоспособных граждан ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. Налог вызвал в стране серию протестов. Вместо этого власти решили создать базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и взимать с них в полном объеме стоимость субсидируемых государством услуг.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Ирина Костевич, Налог на тунеядство.
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