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В России решили наградить пограничников, которые захватили украинские катера

В России решили наградить пограничников, которые захватили украинские катера
18:28 Сегодня Телеграф

В Госдуме России решили наградить пограничников за нападение на украинских моряков на Азове.

В Государственной Думе Российской Федерации решили наградить военных, которые обстреляли и захватили судна ВМС ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс"

"Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, он распорядился проработать этот вопрос в профильном ведомстве до следующего заседания Совета Думы.

Российский политик считает, что российские пограничники якобы решили задачи по защите границы и соблюдали международные нормы и правила.

Украинские моряки в российском плену: Денисова узнала новые детали

Напомним, 25 ноября украинская корабельная группа ВМС пыталась пройти Керченский пролив, в результате чего была протаранена пограничными кораблями ФСБ РФ, обстреляна и захвачена в плен. Российский суд арестовал 24 украинских моряка и предъявил им обвинения в нарушении границы. Киев считает их военнопленными и требует немедленно освободить.  В результате неправомерных действий России в Украине было решено вести военное положение. Петр Порошенко подписал соответствующий указ, согласно которому военное положение действует в десяти областях в течение 30 дней.

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Россия, ВМС ВСУ, Госдума РФ, Украинские моряки, Азов.
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