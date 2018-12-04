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Россия развернула на побережье Азовского моря противокорабельные комплексы

Россия развернула на побережье Азовского моря противокорабельные комплексы
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

РФ развернула на Азове десятки ракетных комплексов "Бастион" и "Бал"

РФ продолжает размещать в районе Азовского и Черного морей вооружение, позволяющее установить контроль за судоходством в этом регионе.

Об этом в эфире телеканала UА TV заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день на побережье Азовского моря РФ развернула порядка 29 противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", которые позволяют покрывать всю акваторию Азовского моря. В прибрежных районах Азовского моря на аэродромах находится порядка 150 боевых самолетов, 62 боевых вертолета и 6 комплексов радиоэлектронной разведки, которые могут подавить систему управления наших войск, подавить систему связи и коммуникаций, как это делала Российская Федерация в последний раз во время проведения учений НАТО в Арктической зоне возле побережья Норвегии", - заявил Скибицкий.

По словам представителя ГУР МОУ, на территории Крыма, кроме многочисленной российской группировки войск, появились новые вооружения, которых не было до 2014 года. "Прежде всего, это эсминцы, подводные лодки, которые оснащены ракетами "Калибр", это противокорабельные комплексы, это боевая авиация, прежде всего Су-27, Су-30, и конечно, в Джанкое был развернут вертолетный полк, которого до аннексии Крыма не было. Это значительная группировка, которая позволяет контролировать не только Крымский полуостров, не только северную, западную, восточную часть Черного моря, а позволяет полностью осуществлять контроль Азовского моря", - заявил Скибицкий.

Отвечая на вопрос относительно планов России на ближайшее будущее, он отметил, что украинская разведка владеет информацией о том, какие группировки и вооружения планирует развернуть РФ до 2022 года, несмотря на действующие экономические санкции. "За период аннексии очень большое внимание уделялось подготовке, модернизации, восстановлению всех военных объектов, которые были еще со времен Советского Союза. В первую очередь, это военные объекты и аэродромы, и сейчас есть планы даже возобновить и развернуть в Крыму радиолокационную станцию раннего предупреждения "Воронеж", чтобы превратить Крым в непотопляемый авианосец, который позволит РФ осуществлять свои планы как в Черном море, так и делать проекцию сил на Средиземное море", - подчеркнул представитель ГУР.

Он также отметил, что украинская сторона проинформировала европейских партнеров о тех шагах, которые предпринимает Россия по милитаризации Черноморского региона.

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Азовское море, Россия, Эскалация, Ракетные комплексы.
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