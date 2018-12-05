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Среда, 05.12.2018

В России развернули лазерную боевую установку (Видео)

Минобороны России опубликовало видео с лазерным комплексом Пересвет, который заступил на опытно-боевое дежурство. Утверждается, что это оружие способно отражать воздушные атаки и сбивать спутники на орбите. По информации российского Минобороны, лазерные комплексы Пересвет начали поступать в войска еще в прошлом году. "1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы Пересвет, основанные на новых физических принципах", – говорится в сообщении. Личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные установки, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки. "В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению", – отметили в Минобороны РФ.
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