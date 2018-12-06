Президенты двух стран поспорили о ценах на газ

На саммите Евразийского экономического союза президенты Беларуси и РФ поспорили о ценах на газ.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге поспорили о ценах на газ.

Лукашенко отметил, что тариф "Газпрома" на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России — порядка 1 доллара 1000 куб. м на сто км. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%, сообщает tut.by.

Путин ответил, что если бы для Беларуси действовала рыночная цена газа, она бы достигала $200 за тыс. куб. м, а не $127 и $129.

"У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ – $250", – заявил российский президент.

Путин добавил, что членство в ЕАЭС и так дает преимущества. "В Беларуси не должно быть $250. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница", – добавил президент России.

Лукашенко назвал такие расчеты неправильными. "Это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая", – ответил президент Беларуси.

После этого Путин предложил продолжить дискуссию позже в закрытом режиме. "Когда пресса покинет зал, мы подискутируем", — сказал президент России.

Напомним, Беларусь регулярно поднимает вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС.