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Россия хочет захватить Беларусь: Лукашенко рассказал о "намеках" Кремля

Россия хочет захватить Беларусь: Лукашенко рассказал о &quot;намеках&quot; Кремля
15:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Лукашенко рассказал о намеках, поступающих в Беларусь из Москвы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - цитирует слова Лукашенко на пресс-конференции Interfax.by.

"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", - продолжил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции".

"Нам говорят - маневр (компенсация за налоговый манёвр – ред.) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - рассказал президент РБ.

Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Беларуси и России заявил, что РФ готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра и суда.

По словам Медведева, есть два варианта интеграции РФ и Беларуси. Один из них – консервативный, без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в Договоре от 8 декабря 1999 года.

Второй же вариант развития интеграции с Беларусью основан на повышении ее уровня до пределов, установленных в Договоре – "с одновременным повышением взаимозависимости экономик, возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов интеграции".

Лукашенко также заявил, что Беларусь поддерживает интеграционный проект с РФ, однако попытки давить на Минск – шантажировать или "наклонять" его, будут напрасными.

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Россия, Нефть, Беларусь, Александр Лукашенко.
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