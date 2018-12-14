"Чебурашка" может стать реальностью: В РФ готовятся к отключению от всемирной сети

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.

В Госдуму РФ внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.

Инициатива предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей "обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", передает "Дождь".

Кроме того, определяются правила маршрутизации трафика и контроль за их соблюдением. Также предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В пояснительной записке авторы подчеркивают, что учитывали "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США".

По мнению парламентариев, в ней содержится принцип "сохранения мира силой", а Россия "бездоказательно" обвиняется в хакерских атаках.

Ранее СМИ сообщали, что в случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, в российский закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик.

Российская информационная сеть "Чебурашка" — рабочее название проекта-аналога великого китайского фаервола, предложенное сенатором РФ Максимом Кавджарадзе в начале 2014-го года.